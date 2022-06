Armi, mezzi e uomini: come si sta riorganizzando l’esercito ucraino? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tre le esigenze nell’agenda di Zelensky: avere nuovi sistemi e imparare ad usarli, ridare vigore alla truppa, trovare le risorse per contrattaccare. Il Battaglione Azov prova a ricostituirsi e a staccare dalla divisa il marchio dell’estremismo neonazista Leggi su corriere (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tre le esigenze nell’agenda di Zelensky: avere nuovi sistemi e imparare ad usarli, ridare vigore alla truppa, trovare le risorse per contrattaccare. Il Battaglione Azov prova a ricostituirsi e a staccare dalla divisa il marchio dell’estremismo neonazista

Advertising

frazmor : RT @OSINTI1: Le armi promesse dal governo ???? di #Sholtz per l'#Ucraina potrebbero non arrivare prima di questo autunno/inverno. Gli IFV Mar… - CGlonfoni : RT @putino: Il cancelliere ha osservato che la Germania aveva già fornito all'Ucraina armi antimissilistiche, mezzi corazzati per il traspo… - paolobucci68 : RT @OSINTI1: Le armi promesse dal governo ???? di #Sholtz per l'#Ucraina potrebbero non arrivare prima di questo autunno/inverno. Gli IFV Mar… - AntonioSassone7 : RT @putino: Il cancelliere ha osservato che la Germania aveva già fornito all'Ucraina armi antimissilistiche, mezzi corazzati per il traspo… - BdeligioBruno : RT @Guido44895392: Bersaglio di grosse dimensioni che ha avuto la visita dei missili russi poco fa a Kharkov! Qualche altro deposito di arm… -