Al via il Green Med Symposium, focus su Pnrr e rifiuti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Pnrr, rifiuti e la necessità di realizzare gli impianti di smaltimento sono stati al centro della giornata d'apertura del Green Med Symposium, il salone della sostenibilità, in programma da oggi al 10 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022)e la necessità di realizzare gli impianti di smaltimento sono stati al centro della giornata d'apertura delMed, il salone della sostenibilità, in programma da oggi al 10 ...

Advertising

borghi_claudio : @Luna61710831 E cosa fermavo 'scostandomi' dal mio partito? Stando dentro adesso il green pass non viene più chiest… - SBerritta : SANZIONI ALLA RUSSIA/ Il colpo da ko su ESG e finanza green - fisco24_info : Al via il Green Med Symposium, focus su Pnrr e rifiuti: Salone sostenibilità ambientale in Stazione Marittima Napoli - alexarmuzzi : RT @AgencyGea: La 60° edizione del #SalonedelMobile è iniziata e si preannuncia sempre più #green con un occhio di riguardo ai temi legati… - gabrielefermi : L'Arabia Saudita sconvolge il golf: Johnson, Mickelson e Garcia nella Superlega del green. E ai giocatori chiedono… -