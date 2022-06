Al via i lavori per la realizzazione di 60 nuovi loculi presso il cimitero comunale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Cimiteriali, Attilio Cappa, rendono noto che nella giornata odierna sono iniziati i lavori per la realizzazione di 60 nuovi loculi presso il cimitero comunale. I lavori, che avranno un costo complessivo di 65.433,19 euro e saranno eseguiti dall’impresa Serapide srl di Benevento, consentiranno di far fronte alla saturazione di posti per le sepolture così come previsto dalla delibera n. 173/2021 con cui la Giunta comunale approvò lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Cimiteriali, Attilio Cappa, rendono noto che nella giornata odierna sono iniziati iper ladi 60il. I, che avranno un costo complessivo di 65.433,19 euro e saranno eseguiti dall’impresa Serapide srl di Benevento, consentiranno di far fronte alla saturazione di posti per le sepolture così come previsto dalla delibera n. 173/2021 con cui la Giuntaapprovò lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

WilliamBligh : @milan_risorto Se fare lo stadio è un argomento che fa vincere le elezioni e per il comune è a costo 0, rimangiando… - forli24ore : Parcheggio di via Romanello: proseguono i lavori - ferpress : #ÖBB: al via i lavori per la Marchegger Ostbahn. Entro il 2025 previsto il doppio binario - - infoiteconomia : Corsico. Lavori fognatura con chiusura parziale di via Vittorio Emanuele, possibili disagi per chi va a Milano e/o… - IntecoSrl : Al via i lavori per rimozione e smaltimento #amianto di questo #etto che di #green non ha proprio niente. #eternit… -