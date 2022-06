A San Siro iniziano ufficialmente le Notti Magiche – 8 giugno 1990 – VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’8 giugno 1990, nella splendida cornice dello stadio San Siro di Milano, prendono il via i Campionati del Mondo organizzati in Italia Ogni volta che il pensiero torna alla Coppa del Mondo organizzata dall’Italia non può non risuonare nella testa il celebre ritornello “Notti Magiche” della mitica colonna sonora della kermesse “Un’estate italiana”, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato. 54 anni dopo l’ultima volta dunque tocca di nuovo al bel paese allestire e organizzare la rassegna iridata. L’attesa è infinita, milioni di italiani potranno finalmente tornare ad ammirare da vicino i propri idoli. In questo clima di festa e trepidazione non si può proprio sbagliare la cerimonia d’apertura, per non iniziare con il piede sbagliato. Per questo motivo viene scelta Milano come città ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’8, nella splendida cornice dello stadio Sandi Milano, prendono il via i Campionati del Mondo organizzati in Italia Ogni volta che il pensiero torna alla Coppa del Mondo organizzata dall’Italia non può non risuonare nella testa il celebre ritornello “” della mitica colonna sonora della kermesse “Un’estate italiana”, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato. 54 anni dopo l’ultima volta dunque tocca di nuovo al bel paese allestire e organizzare la rassegna iridata. L’attesa è infinita, milioni di italiani potranno finalmente tornare ad ammirare da vicino i propri idoli. In questo clima di festa e trepidazione non si può proprio sbagliare la cerimonia d’apertura, per non iniziare con il piede sbagliato. Per questo motivo viene scelta Milano come città ...

Advertising

acmilan : ?? Marcos Cafu, still going as strong as ever at 52! ?? ?? Uno dei sorrisi più belli mai visti a San Siro: buon comp… - Corriere : Nuovo stadio, Scaroni (Milan): «San Siro o Sesto? Andiamo da chi fa prima» - LauraPausini : Sono passati 15 anni dal nostro primo San Siro, una serata storica per noi, indimenticabile! Avete messo una donna… - MilanWorldForum : Ancora Scaroni sul nuovo stadio e sul progetto Le dichiarazioni -) - Etzi2891 : RT @acmilan: ?? Marcos Cafu, still going as strong as ever at 52! ?? ?? Uno dei sorrisi più belli mai visti a San Siro: buon compleanno Pend… -