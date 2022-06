Un uomo sopra la legge | un action-movie costruito a misura di Liam Neeson

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) UNLASky Cinema, ore 21. Con, Teresa Ruiz. Regia di Robert Lorenz. Produzione USA 2021. Durata: 1 ora e 45 LA TRAMA Jim è un veterano dell'Iraq con problemi di alcool (difficoltà di elaborare un lutto) e di bilancio (la sua azienda agricola ai confini tra Messico e Stati Uniti sta andando in malora). Come se non bastasse è preso in mezzo a una resa di conti fra trafficanti di droga. Un messicano ha "sgarrato" e ora cerca di fuggire in America assieme alla famigliola. Lui viene presto ucciso, ma moglie e figlio trovano imprevista (e riluttante) protezione da Jim che si trovava sul confine mentre i poveracci cercavano di passare. I killer dei trafficanti sela prendono allora con Jim. Che però si dimostra un osso più duro del previsto. In guerra ...