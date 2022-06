Ucraina, Mosca: «Controlliamo tutte le aree residenziali di Severodonetsk». Kiev: «Abitanti portati via con la forza» (Di martedì 7 giugno 2022) Le aree residenziali di Severodonetsk sono «totalmente» sotto il controllo dell’esercito russo. Il 97 per cento del territorio della Repubblica Popolare di Lugansk è stato «liberato», ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. «Le aree residenziali di Severodonetsk sono state completamente liberate – ha detto durante una teleconferenza citata da Interfax-. Continuano gli sforzi per riprendere la zona industriale e le località nelle vicinanze. Si sta sviluppando un’offensiva nel settore di Popasna». Il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Styruk, ha accusato l’esercito russo di aver deportato nei territori occupati i residenti di Severodonetsk. Secondo Styruk solo pochi Abitanti sarebbero riusciti a fuggire, mentre ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Ledisono «totalmente» sotto il controllo dell’esercito russo. Il 97 per cento del territorio della Repubblica Popolare di Lugansk è stato «liberato», ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. «Ledisono state completamente liberate – ha detto durante una teleconferenza citata da Interfax-. Continuano gli sforzi per riprendere la zona industriale e le località nelle vicinanze. Si sta sviluppando un’offensiva nel settore di Popasna». Il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Styruk, ha accusato l’esercito russo di aver deportato nei territori occupati i residenti di. Secondo Styruk solo pochisarebbero riusciti a fuggire, mentre ...

