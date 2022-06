(Di martedì 7 giugno 2022) Tra gli indimenticabili eroi che vinsero la Coppa Davis a Santiago del Cile nel 1976 c’era anche, capace di raggiungere i quarti di finale al Roland Garros 1973 e la posizione n.12 nel ranking mondiale di singolare. Specialista sopraffino del doppio, oggi il toscano è diventato un campione anche del racconto sportivo: da anni è infatti una delle voci tecniche più apprezzate dele ricopre il ruolo di commentatore su Sky Sport. Conabbiamo analizzato i temi caldi delle ultime settimane, proiettandoci verso l’ormai imminente inizio di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Partiamo da un doveroso pensiero per Gianni Clerici. “Gianni era unico, uno scrittore e un poeta che si dilettava a parlare di. E’ conosciuto in tutto il mondo, ha cambiato il modo di fare le ...

Advertising

repubblica : È morto Gianni Clerici, scrittore giornalista e storica firma di Repubblica del tennis [di Paolo Rossi] - repubblica : Gianni Clerici, il maestro che si autodefiniva 'lo scriba' [Paolo Garimberti] - Stegosauro : RT @repubblica: È morto Gianni Clerici, scrittore giornalista e storica firma di Repubblica del tennis [di Paolo Rossi] - news_mondo_h24 : Chi è Paolo Bertolucci: il braccio d’oro del tennis, allenatore ed ex agonista - angiuoniluigi : RT @repubblica: Pietrangeli: 'Gianni Clerici era un genio e una volta mi ha battuto' [di Paolo Rossi] -

OA Sport

... coach Simone Vagnozzi ha le idee chiare e rivela gli obiettivi 'Curatevi':Bertolucci risponde alle polemiche su Jannik SinnerMi ha lasciato solo nella Hall of Fame del, mi manca già. Nei suoi libri c'è sempre stata ... Bertolucci: "Non ci siamo mai amati, ma sempre rispettati" Con grande onestàBertolucci ha ... Tennis, Paolo Bertolucci: "Non ho dubbi, Sinner sarà top5. Berrettini e Djokovic i migliori sull'erba. Musetti ha sbagliato la programmazione" FRASCATI (attualità) - Domenica pomeriggio una bella chiusura di stagione ilmamilio.it - contenuto esclusivo Una bella festa in stile fine stagione per la Scuola tennis del TC Le Colline di Frascat ..1° turno: Jeremiah Tiger Pfister (Nc)-Pier Paolo Guardigli (Nc) 6-2, 3-0 e ritiro. 2° turno: Augusto Tarducci(4.5)-Filippo Cancellieri (Nc) 6-3, 6-4, Gianluca Stefanelli (Nc)-Francesco Visino (4.5) ...