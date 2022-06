Shantaram | Gregory David Roberts – Holden Café #4

(Di martedì 7 giugno 2022)è un romanzo autobiografico del 2003 scritto dallo scrittore australianoCafè – Tutti I Libri Che Dici Di Aver Letto Qui la questione è molto semplice. Una persona che dice di aver letto, ed è vero, lo riconosci subito. Perché mentre ti risponde il suo sguardo si illumina inevitabilmente. Non ho mai conosciuto nessuno finora, che sia rimasto insensibile di fronte a questa opera letteraria, ed il fatto che sia totalmente autobiografica, rende ancora più profonda l’emozione della lettura. Perché, indipendentemente dalla nostra connessione alla storia dell’autore, in termini di empatia per le sue scelte di vita, e per il ...

Advertising

Pangea.news

Slammer Sam and the rumour mill. Many were shocked but not all were surprised when former St Kilda backline ace Sam Fisher was arrested and charged for interstate drug trafficking ...