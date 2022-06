Serie A, diritti tv: assemblea approva algoritmo per ripartire 8% dei proventi (Di martedì 7 giugno 2022) L’assemblea della Lega Serie A ha approvato un algoritmo che ha come obiettivo quello di distribuire i proventi dei diritti tv del campionato, cercando di bilanciare la diversa esposizione mediatica delle partite trasmesse da Sky rispetto a quelle trasmesse su Dazn. A creare l’algoritmo un soggetto esterno, lo studio Frasi: questo strumento cambierà la distribuzione dell’8% dei proventi dei diritti tv per la Serie A 2021/2022 da poco conclusa. Si continuerà invece ad approfondire la proposta ricevuta per quanto riguarda i diritti audiovisivi dell’area Mena. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) L’della LegaA hato unche ha come obiettivo quello di distribuire ideitv del campionato, cercando di bilanciare la diversa esposizione mediatica delle partite trasmesse da Sky rispetto a quelle trasmesse su Dazn. A creare l’un soggetto esterno, lo studio Frasi: questo strumento cambierà la distribuzione dell’8% deideitv per laA 2021/2022 da poco conclusa. Si continuerà invece ad approfondire la proposta ricevuta per quanto riguarda iaudiovisivi dell’area Mena. SportFace.

