Scempio di Peschiera | sindaco contro Lamorgese | si poteva evitare Ma a mail e pec non ha mai risposto

(Di martedì 7 giugno 2022) Il grido d’allarme che ildidel Garda, Maria Orietta Gaiulli, ha lanciato negli anni sulla tenuta del tessuto sociale, alla luce dellodei nordafricani nei giorni scorsi diventa una denuncia. Di più: un preciso addebito che la prima cittadina diimputa alla ministra, sorda ad appelli e richiami fino all’ultimo: una richiesta di aiuto inviata via Pec alla titolare del Viminale, che neppure le ha. Immancabilmente. «Questa guerrigliaessere evitata – tuona ilinterpellata da Libero –. Bisognava esserci il 2 giugno per capire cosa è successo. Qui c’è un problema serio. Non tiene più il tessuto sociale». Duro j’accuse deldidel Garda ...

...di queste bande di facinorosi' Letteralmente infuriata appare in queste ore la sindaca di... ha dichiarato: 'Non sono più disposta a tollerare lodel paese che amministro, per il ......dava appuntamento ai giovani facinorosi aper il 2 giugno. E quel giorno è successo il disastro '. Gaiulli attacca dunque sul tema, dicendosi 'non sono più disposta a tollerare lo... Peschiera del Garda, maxi-rissa e molestie: aperte due inchieste dalla Procura di Verona Il problema non è tanto quello che vediamo, ma quel che non abbiamo visto. Non è la reazione istintiva, di pancia, ma il pensiero, la testa. Sorpresi dalla violenza del branco a Peschiera del ...Si continua a parlare dei disordini avvenuti giovedì scorso al Garda, a partire dalla maxirissa avvenuta in riva al lago, per la quale le bande si erano ...