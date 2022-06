San Siro, vertice tra club e coordinatore del dibattito pubblico (Di martedì 7 giugno 2022) Ieri mattina si è tenuto un primo incontro tra i rappresentanti di Inter e Milan e Andrea Pillon, il coordinatore del dibattito pubblico sul nuovo stadio a San Siro. Una riunione ancora informale visto che, come sottolinea La Repubblica, la nomina di Pillon potrà essere formalizzata solo dopo l’approvazione del bilancio cittadino. I club, ieri L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 giugno 2022) Ieri mattina si è tenuto un primo incontro tra i rappresentanti di Inter e Milan e Andrea Pillon, ildelsul nuovo stadio a San. Una riunione ancora informale visto che, come sottolinea La Repubblica, la nomina di Pillon potrà essere formalizzata solo dopo l’approvazione del bilancio cittadino. I, ieri L'articolo

