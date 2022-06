(Di martedì 7 giugno 2022), ennesimo dramma tra i più giovani. Una ragazza di appena 24 anni hato stamattina presto ilscavalcando la ringhiera che affaccia sui Fori Imperiali. Ma le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcunidella Polizia Locale che proprio in quel momento transitavano nelle vicinanze. Polizia Locale salva giovane americana daltivo diQuesta la ricostruzione dell’accaduto. Erano da poco passate le 4.00 di questa mattina, quando glidel SAC ( Sezione Arce Capitolina) della Polizia Locale diCapitale sono intervenuti per salvare una ragazza americana di 24 anni daltivo didal Monte Capitolino. Gli operanti sono stati allertati dalle grida della donna, che in ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, 24enne tenta il suicidio dal belvedere: la corsa disperata degli agenti per salvarla - romalifenews : Al giovane sono stati sequestrati 33 involucri contenenti 18 grammi di cocaina #Roma #6giugno #pusher - sportli26181512 : Calciomercato Roma, Kalajdzic: l'idea di Mourinho per l'attacco: Il 24enne austriaco dello Stoccarda segnò all’Ital… - sportli26181512 : Roma, obiettivo centrocampista: Douglas Luiz è la prima scelta: Roma, obiettivo centrocampista: Douglas Luiz è la p… - romalifenews : Al 24enne è stato sequestrato un ingente quantitativo di stupefacenti tra anfetamine ed LSD #Roma #31maggio #pusher -

Il Corriere della Città

Se dovesse cambiare squadra ecco che al suo posto la, che non perde di vista Frattesi, ha pensato a Mandragora , come riportano Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport . Ilcampano è però ...Dietro la polacca c'è ora Kontaveit, Giorgi 26esima e migliore azzurra nel ranking- Piccola rivoluzione nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA dopo la ... ladi Minsk ... Roma, 24enne tenta il suicidio dal belvedere: la corsa disperata degli agenti per salvarla Qualora Bryan Cristante dovesse essere ceduto questa estate la Roma pensa a Mandragora: la situazione La Roma pensa a Mandragora in caso di addio di Cristante. Il club giallorosso ha individuato nel c ...Il centrocampista torna alla Juve vista la volontà del Torino di non esercitare il riscatto fissato a 14 milioni ...