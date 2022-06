Ragusa, scende la curva dei contagi da Covid 19 (Di martedì 7 giugno 2022) Ragusa – scende, seppur di poco, il numero dei positivi al Covid 19 nel territorio Ragusano. E’ quanto annuncia, oggi 7 giugno, il bollettino dell’Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 1588 di cui 1555 si trovano in isolamento domiciliare, 33 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 93.0452 mentre i morti sono fermi a 558.. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 282.773 tamponi molecolari, 38.462 test sierologici, 865.694 test rapidi per un totale di 1.186.929. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 45 Acate34 Chiaramonte Gulfi107 Comiso20 Giarratana97 Ispica358 Modica2 Monterosso142 Pozzallo456 Ragusa39 Santa Croce Camerina77 Scicli178 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022), seppur di poco, il numero dei positivi al19 nel territoriono. E’ quanto annuncia, oggi 7 giugno, il bollettino dell’Asp di.I positivi in totale sono 1588 di cui 1555 si trovano in isolamento domiciliare, 33 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 93.0452 mentre i morti sono fermi a 558.. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 282.773 tamponi molecolari, 38.462 test sierologici, 865.694 test rapidi per un totale di 1.186.929.: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di45 Acate34 Chiaramonte Gulfi107 Comiso20 Giarratana97 Ispica358 Modica2 Monterosso142 Pozzallo45639 Santa Croce Camerina77 Scicli178 ...

