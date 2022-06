Prezzi boom: cresce la richiesta dei buoni spesa (Di martedì 7 giugno 2022) La crisi che tutti stanno attraversando impone molti aiuti per soggetti in difficoltà. Così il ricorso ai buoni spesa è in aumento. Con la crescita dei Prezzi sempre più soggetti fanno richiesta anche per il 2022: ma come si fa per averli? I buoni spesa sono un rilevante aiuto per le famiglie in difficoltà. Anche il 2022 si potrà sfruttarli di buoni spesa per andare fare la spesa di alimenti e altri beni di prima urgenza. Un percorso di supporto, questo, che il Decreto Sostegni bis ha confermato dopo il Decreto Ristori. Ma come funziona? Si tratta di un budget di 500 milioni di euro in favore dei Comuni italiani che poi li erogano come buoni spesa ai cittadini che ne ne hanno i requisiti. Per sapere ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) La crisi che tutti stanno attraversando impone molti aiuti per soggetti in difficoltà. Così il ricorso aiè in aumento. Con la crescita deisempre più soggetti fannoanche per il 2022: ma come si fa per averli? Isono un rilevante aiuto per le famiglie in difficoltà. Anche il 2022 si potrà sfruttarli diper andare fare ladi alimenti e altri beni di prima urgenza. Un percorso di supporto, questo, che il Decreto Sostegni bis ha confermato dopo il Decreto Ristori. Ma come funziona? Si tratta di un budget di 500 milioni di euro in favore dei Comuni italiani che poi li erogano comeai cittadini che ne ne hanno i requisiti. Per sapere ...

