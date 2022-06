Nuova avventura per l’ex allenatore della Roma | Paulo Fonseca trona in panchina

(Di martedì 7 giugno 2022) Dopo aver traghettato lafino alle semifinali di Europa League persa contro il Manchester United,si troverebbe ad un passo dal ricoprire un nuovo ruolo manageriale. Secondo quanto riportato da ABola, noto quotidiano portoghese,potrebbe essere ufficializzato in questi giorni comedel Lille. Il mister portoghese andrebbe a prendere le redini di Jocelyn Gourvennec, attuale tecnicosquadra francese. L’ultimo incarico dirimane proprio quello di due anni fa alla, con cui ha totalizzato 101 panchine, con una media punti di 1,77 (Transfermarkt). Dopo Portogallo, Ucraina e Italia, quella di Lille, sarà la quarta esperienza in ...

Advertising

BandaiNamcoIT : Il mondo digitale ti aspetta! Unisciti ai Digimon e combatti insieme in questa nuova avventura ? #DigimonSurvive s… - Balu875651831 : RT @kruger_re: @luisellacost Conferma brava, attendibile e competente. Ti stimo. Spero di seguirti molto presto in una nuova avventura. - FilippoRubu00 : ??#Spezia, sarà Luca #Gotti il nuovo allenatore degli aquilotti. Superati gli altri concorrenti al “trono” spezzino.… - annaliapacini : RT @GiovannaDiMaio3: @mengonimarco Tu che guardi tutta questa meraviglia ???? Meriti questa nuova avventura Marco?? È tutto straordinario ?? #M… - MiriamDiMaio1 : RT @GiovannaDiMaio3: @mengonimarco Tu che guardi tutta questa meraviglia ???? Meriti questa nuova avventura Marco?? È tutto straordinario ?? #M… -

TUTTO mercato WEB

... la suaai Blancos si chiuderà dopo 9 anni (con in mezzo un prestito all'ex Tottenham) ... Proprio in vista del torneo cerca unasquadra con cui arrivare pronto fisicamente: Sky Sports ...Angel Di Maria ©LaPresseIl giocatore il prossimo 1 luglio sarà libero dal Psg e ha voglia di intraprendere unaeuropea. Rappresenta una vera e propria opportunità, nonostante i 34 ... Da collaboratore tecnico al ruolo di Ds: la nuova avventura dell'ex Reggina Patti Roma, 7 giu. (askanews) - E' stata una stagione all'insegna degli ascolti record e di un crescente gradimento da parte del pubblico per Linea ...Dopo il Gf per alcuni vipponi potrebbero aprirsi le porte di Tale e Quale Show: tra i nomi spunta quello di Davide Silvestri.