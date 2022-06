Nations League, con Barella e Pellegrini l'Italia trionfa: 2 a 1 con l'Ungheria (Di martedì 7 giugno 2022) L'Italia ritrova gioco e certezze, ma soprattutto la vittoria. Al ‘Manuzzì di Cesena, dopo il pari al debutto con la Germania, arriva il primo successo in Nations League con il 2-1 all'Ungheria di Rossi nel segno di Barella e Pellegrini. Il ct azzurro riporta Pellegrini nei tre di centrocampo e sceglie il tridente leggero con Politano, Raspadori e Gnonto, in campo dal 1'. Il classe 2003 dello Zurigo prima svirgola una conclusione da posizione allettante, poi è ancora in evidenza costruendosi un altro tiro. Sul corner seguente, Mancini svetta altissimo e chiama in causa Dibusz al 21?, protagonista di un gran riflesso. Dall'altro, invece, risponde presente Donnarumma sul velenoso diagonale di Sallai. Ma l'Italia passa in vantaggio al 30?: Spinazzola va in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) L'ritrova gioco e certezze, ma soprattutto la vittoria. Al ‘Manuzzì di Cesena, dopo il pari al debutto con la Germania, arriva il primo successo incon il 2-1 all'di Rossi nel segno di. Il ct azzurro riportanei tre di centrocampo e sceglie il tridente leggero con Politano, Raspadori e Gnonto, in campo dal 1'. Il classe 2003 dello Zurigo prima svirgola una conclusione da posizione allettante, poi è ancora in evidenza costruendosi un altro tiro. Sul corner seguente, Mancini svetta altissimo e chiama in causa Dibusz al 21?, protagonista di un gran riflesso. Dall'altro, invece, risponde presente Donnarumma sul velenoso diagonale di Sallai. Ma l'passa in vantaggio al 30?: Spinazzola va in ...

