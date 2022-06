Maltempo in Lombardia, frane sul lago di Como e allagamenti – Video (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato danni in alcuni Comuni che si affacciano sul lago di Como. Nel Comune di Laglio, tra quelli maggiormente colpiti dal Maltempo, è stato attivato il pronto intervento. Situazione difficile anche a Carate Urio, Pognana e nella frazione Careno di Nesso. “La Sala Operativa regionale – ha comunicato l’assessore regionale alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni – prosegue senza sosta le attività di monitoraggio per garantire immediato supporto ove vi sia maggiore necessità. I volontari di Protezione civile dei Comuni sono in azione per dare supporto agli enti locali e ai vigili del fuoco impegnati negli interventi sul posto”. A Laglio è stato attivato il pronto intervento, a Carate Urio è tracimato il torrente Fesnaa vicino alla chiesa parrocchiale, a Nesso e nella ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato danni in alcuni Comuni che si affacciano suldi. Nel Comune di Laglio, tra quelli maggiormente colpiti dal, è stato attivato il pronto intervento. Situazione difficile anche a Carate Urio, Pognana e nella frazione Careno di Nesso. “La Sala Operativa regionale – ha comunicato l’assessore regionale alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni – prosegue senza sosta le attività di monitoraggio per garantire immediato supporto ove vi sia maggiore necessità. I volontari di Protezione civile dei Comuni sono in azione per dare supporto agli enti locali e ai vigili del fuoco impegnati negli interventi sul posto”. A Laglio è stato attivato il pronto intervento, a Carate Urio è tracimato il torrente Fesnaa vicino alla chiesa parrocchiale, a Nesso e nella ...

Agenzia_Ansa : Un violento nubifragio ha colpito la notte scorsa la provincia di Como, causando frane e smottamenti. Al momento no… - fisco24_info : Maltempo in Lombardia, frane sul lago di Como e allagamenti - Video: (Adnkronos) - Le forti piogge delle ultime ore… - ledicoladelsud : Maltempo in Lombardia, frane sul lago di Como e allagamenti – Video - LocalPage3 : Maltempo in Lombardia, frane sul lago di Como e allagamenti - Video - italiaserait : Maltempo in Lombardia, frane sul lago di Como e allagamenti – Video -