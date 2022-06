Macchine espositive nel regno del neoliberismo

(Di martedì 7 giugno 2022) Leggendo l’edizione rivista e ampliata di Artecrazia di Marco Scotini (Deriveapprodi, pp. 320, euro 20) non si può non rimanere stupiti constatando come alcuni saggi all’apparenza datati rappresentino in realtà L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

TCE Magazine

Non per nulla nei musei e nelle saledi settore campeggiano oggetti di uso molto concreto: leda scrivere Olivetti, su tutte la Lettera 22, la pinza freno Brembo, il generatore di ...Quaranta opere eseguite con diverse tecniche, venticinque sculture realizzate con vecchie... per le sue proposte, tra le più autorevoli sedipresenti nella Puglia e non solo. Si ... Pianeta Macchine 2022: nuovi aggiornamenti sul primo convegno congiunto Assodimi e Unacea - TCE Magazine Quanti sono i musei scientifici in Italia I musei Tematici e specializzati sono 488 e quelli di di Scienza e tecnica sono circa 127. Qui uno per regioine ...Allo stesso modo si è scelto di continuare con la bigliettazione solo online e la libera circolazione dentro all'Arsenale. La presenza del Friuli è un segnale di volontà di apertura del Salone all'Adr ...