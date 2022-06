M5S e Lega contro Draghi sull’invio di armi all’Ucraina (Di martedì 7 giugno 2022) “L’unica cosa certa in questo marasma in cui siamo piombati è che non c’è certezza”. Per quanto possa apparire un controsenso è l’unica realtà che si respira in Parlamento. Specie dopo che sia Giuseppe Conte che Matteo Salvini hanno messo Mario Draghi sul chi va là. Il tema riguarda ancora una volta l’invio di armi all’Ucraina. armi all’Ucraina, sia Conte che Salvini hanno messo il premier Draghi sul chi va là Il tema della possibile nuova spedizione continua infatti a catalizzare il dibattito politico, con i sempre maggiori distinguo di Lega e, soprattutto, M5s. “Spero non ci sia bisogno di votare nessun nuovo invio di armi. Prima si riapre il tavolo del dialogo, in campo neutro, che potrebbe essere in Turchia. A me piacerebbe fosse ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) “L’unica cosa certa in questo marasma in cui siamo piombati è che non c’è certezza”. Per quanto possa apparire unsenso è l’unica realtà che si respira in Parlamento. Specie dopo che sia Giuseppe Conte che Matteo Salvini hanno messo Mariosul chi va là. Il tema riguarda ancora una volta l’invio di, sia Conte che Salvini hanno messo il premiersul chi va là Il tema della possibile nuova spedizione continua infatti a catalizzare il dibattito politico, con i sempre maggiori distinguo die, soprattutto, M5s. “Spero non ci sia bisogno di votare nessun nuovo invio di. Prima si riapre il tavolo del dialogo, in campo neutro, che potrebbe essere in Turchia. A me piacerebbe fosse ...

