LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: a breve l’esordio sull’erba per il toscano (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31: Per Basilashvili sono ventisei le partite in carriera su questa superficie con un bilancio di 11 vittorie e 15 sconfitte. Il georgiano è sicuramente più esperto dell’azzurro ed è favorito quest’oggi. 17.29: Lorenzo Musetti ha solo una partita in carriera sull’erba. Una programmazione sicuramente particolare quella del toscano, visto che solo pochi giorni fa vinceva il Challenger di Forlì sulla terra rossa. 17.25: Tra poco scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili. LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KARTAL DALLE 12.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Nikoloz ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.31: Persono ventisei le partite in carriera su questa superficie con un bilancio di 11 vittorie e 15 sconfitte. Il georgiano è sicuramente più esperto dell’azzurro ed è favorito quest’oggi. 17.29: Lorenzoha solo una partita in carriera. Una programmazione sicuramente particolare quella del, visto che solo pochi giorni fa vinceva il Challenger di Forlì sulla terra rossa. 17.25: Tra poco scenderanno in campo Lorenzoe Nikoloz. LADI CAMILA GIORGI-KARTAL DALLE 12.00 Buongiorno e bentrovati alladel match Lorenzo-Nikoloz ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #WTA #Nottingham Camila #Giorgi piega la britannica #Kartel 6-4, 6-3 e vola agli… - jackracquet : Musetti-Basilashvili alle 17 live. #BOSSOPEN #Musetti - Raizen62201839 : RT @lorenzofares: Domani vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix 3 match non malvagi dall'#ATP 250 di #Stuttgart ???? Dalle 12.30 c… - MercRF : RT @lorenzofares: Domani vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix 3 match non malvagi dall'#ATP 250 di #Stuttgart ???? Dalle 12.30 c… - federtennis : ???? Gli italiani impegnati oggi, da seguire in diretta su @SuperTennisTv ?? ?? Nottingham: Giorgi ?? Kartal, LIVE alle… -