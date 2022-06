LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: David Gaudu beffa van Aert in volata a Chastreix-Sancy (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.43 van Aert aveva preso il centro della strada ed aveva alzato le braccia a 10 metri dal traguardo. Ma appena alza le mani si accorge che Gaudu lo sta superando, facendo diventare il gesto di esultanza uno di disperazione! 16.41 David Gaudu beffa VAN Aert! Colpaccio dell’uomo della Groupama-FDJ che batte il fenomeno belga negli ultimissimi metri, che ha commesso il peccato capitale di esultare troppo presto! 16.40 FLAMME ROUGE, ULTIMO CHILOMETRO! Bagioli dovrebbe aver perso contatto in questi ultimi metri, o almeno è nelle posizioni di rincalzo. 16.40 Ci prova O’Connor! L’uomo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.43 vanaveva preso il centro della strada ed aveva alzato le braccia a 10 metri dal traguardo. Ma appena alza le mani si accorge chelo sta superando, facendo diventare il gesto di esultanza uno di disperazione! 16.41VAN! Colpaccio dell’uomo della Groupama-FDJ che batte il fenomeno belga negli ultimissimi metri, che ha commesso il peccato capitale di esultare troppo presto! 16.40 FLAMME ROUGE, ULTIMO CHILOMETRO! Bagioli dovrebbe aver perso contatto in questi ultimi metri, o almeno è nelle posizioni di rincalzo. 16.40 Ci prova O’Connor! L’uomo ...

