(Di martedì 7 giugno 2022) La piccola Sofia è. Laai primi dial Sandicon gravi ferite, subite durante un attacco russo, è salva. La piccola ha fatto grandi progressi e ora riesce a. Eraal Sandiin condizioni critiche, dopo aver perso tutta la sua famiglia nella guerra che ha sconvolto il suo Paese. Le resta solo la nonna che, come riporta l'Adnkronos che ha diffuso un video dei progressi della piccola, ha dichiarato: "La riporterò inappena possibile, dal suo popolo e dai suoi amici. Ma ci mancherà l'Italia. Qui, i volontari e i medici l'hanno salvata". CLICCA QUI per guardare il ...

La prima cosa che vuole fare con sua nipote tornate inè di riprendere la scuola: 'a Sofia ... Sofia dovrà fare i conti anche con quello che è accaduto alla sua famiglia: 'è unamolto ...Poi, sono intervenuti i bambini, che, coadiuvati dagli insegnanti, hanno realizzato un murale raffigurando unache cammina sopra i carroarmati, in segno di rifiuto al conflitto ine a ... Sofia, la bambina ucraina arrivata a marzo al San Raffaele di Roma è tornata a camminare “Se il mondo non allarga il suo sguardo dalla guerra in Ucraina e non agisce immediatamente, nel Corno d’Africa si verificherà un vertiginoso aumento di morti di bambini”. E’ l’appello di Rania Dagash ...Addio battaglie di Austerlitz e della Moscova, sostituite da quelle di Mariupol e di Karchiv. Addio all'epica moderna di Guerra e Pace, addio alle 1.400 pagine che Lev ...