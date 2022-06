“In un reality non si è mai visto”. Isola, furia contro Vladimir Luxuria. L’ex naufraga dice tutto (Di martedì 7 giugno 2022) Laura Maddaloni è stata una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. È sbarcata in Honduras in coppia con suo marito Clemente Russo e i due si sono fatti conoscere per il loro carattere schietto. La loro avventura è terminata prima della finale perché entrambi in puntate differenti sono stati eliminati. Da quando è tornata in Italia Laura Maddaloni commenta le vicende dei suoi ex compagni d’avventura all’Isola dei Famosi e non si tira mai indietro. In una intervista a Nuovo Tv ha parlato delle critiche che le sono state mosse da Vladimir Luxuria, l’opinionista di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Le due si erano già confrontate dopo il ritorno in Italia di Laura Maddaloni a Pomeriggio 5 nello studio di Barbara D’Urso. Clemente Russo ha precisato di non avere nulla da dire ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Laura Maddaloni è stata una delle protagoniste di questa edizione dell’dei Famosi. È sbarcata in Honduras in coppia con suo marito Clemente Russo e i due si sono fatti conoscere per il loro carattere schietto. La loro avventura è terminata prima della finale perché entrambi in puntate differenti sono stati eliminati. Da quando è tornata in Italia Laura Maddaloni commenta le vicende dei suoi ex compagni d’avventura all’dei Famosi e non si tira mai indietro. In una intervista a Nuovo Tv ha parlato delle critiche che le sono state mosse da, l’opinionista di questa edizione dell’dei Famosi. Le due si erano già confrontate dopo il ritorno in Italia di Laura Maddaloni a Pomeriggio 5 nello studio di Barbara D’Urso. Clemente Russo ha precisato di non avere nulla da dire ...

