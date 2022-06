Il ragazzo che si è ucciso a San Vittore non doveva essere in carcere (Di martedì 7 giugno 2022) Bensì in una Rems, una struttura in cui sarebbe stato seguito dagli psichiatri: ma sono poche, e le liste d'attesa lunghissime Leggi su ilpost (Di martedì 7 giugno 2022) Bensì in una Rems, una struttura in cui sarebbe stato seguito dagli psichiatri: ma sono poche, e le liste d'attesa lunghissime

