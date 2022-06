Graduatorie GPS: alcuni candidati “pentiti” di non aver prenotato l’inserimento con riserva in prima fascia (Di martedì 7 giugno 2022) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: le domande sono state presentate entro lo scorso 31 maggio, esclusivamente tramite Istanze online. Vale quanto dichiarato nel modello di domanda, nel periodo successivo sarà ancora possibile effettuare alcune operazioni solo se opportunamente segnalate in fase di compilazione della domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022)GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: le domande sono state presentate entro lo scorso 31 maggio, esclusivamente tramite Istanze online. Vale quanto dichiarato nel modello di domanda, nel periodo successivo sarà ancora possibile effettuare alcune operazioni solo se opportunamente segnalate in fase di compilazione della domanda. L'articolo .

