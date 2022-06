Fabrizio Miccoli | “Ho fatto un grosso errore ma sono lontano da quel mondo”

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “12 anni fa houn. Uno di quegli errori che ti cambiano la vita. Avevo tutto. Ero il capitano del Palermo, facevo il lavoro che avevo sempre sognato di fare fin da bambino e la gente di Palermo mi faceva sentire a casa”. Queste le parole dell’ex capitano del Palermo ed ex attaccante del Lecce,, sulla sua pagina Instagram, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza l’affidamento in prova ai servizi sociali ed essere rientrato in provincia di Lecce, in seguito alla condanna definitiva a tre anni e tre mesi di reclusione con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso.è stato in carcere per sei mesi. “In questi 12 lunghissimi anni ho sempre preferito il silenzio. Ho letto di tutto ma non ho mai replicato – scrive ...

