Dmitry Medvedev “Odio chi è contro la Russia, farò di tutto per farli sparire” (Di martedì 7 giugno 2022) “Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”. Sono queste le parole di Dmitry Medvedev su Telegram, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa verso l’occidente. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina. Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina l contrattacco delle forze ucraine nel Mar Nero con missili e droni ha dato i suoi frutti: le navi di Mosca si sono ritirate a oltre 100 chilometri dalla costa, secondo quanto riferisce la Marina di Kiev. I russi, per riprendere il controllo delle parti nord-occidentali del Mar Nero, avevano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) “Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della. E finché sono vivo,diper”. Sono queste le parole disu Telegram, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa verso l’occidente. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla guerra trae Ucraina. Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra trae Ucraina l contrattacco delle forze ucraine nel Mar Nero con missili e droni ha dato i suoi frutti: le navi di Mosca si sono ritirate a oltre 100 chilometri dalla costa, secondo quanto riferisce la Marina di Kiev. I russi, per riprendere illlo delle parti nord-occidentali del Mar Nero, avevano ...

