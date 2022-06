Davide Silvestri e un’altra ex vippona verso Tale e Quale Show (Di martedì 7 giugno 2022) Ci dovrebbe essere anche Davide Silvestri nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show dove ritroverà il suo ex-amico Alex Belli, conosciuto al Grande Fratello Vip. A fare il suo nome è stato Ivan Rota su Dagospia che ha parlato dell’attore come un nome “quasi confermato”. Alex Belli verso Tale e Quale Show con le Selassié. Ricciarelli non ci sarà ed è allarme GFVip https://t.co/pCXq4mAsDW #FairyLu — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 3, 2022 Oltre Silvestri e Belli dall’ultimo GFVip arriveranno anche le sorelle Selassié e in forse Katia Ricciarelli, ancora in bilico fra Carlo Conti e Alfonso Signorini. “Lei è in forse perché la vorrebbero come opinionista al GFVip anche se preferirebbe il programma di Carlo Conti“, ... Leggi su biccy (Di martedì 7 giugno 2022) Ci dovrebbe essere anchenel cast della nuova edizione didove ritroverà il suo ex-amico Alex Belli, conosciuto al Grande Fratello Vip. A fare il suo nome è stato Ivan Rota su Dagospia che ha parlato dell’attore come un nome “quasi confermato”. Alex Bellicon le Selassié. Ricciarelli non ci sarà ed è allarme GFVip https://t.co/pCXq4mAsDW #FairyLu — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 3, 2022 Oltree Belli dall’ultimo GFVip arriveranno anche le sorelle Selassié e in forse Katia Ricciarelli, ancora in bilico fra Carlo Conti e Alfonso Signorini. “Lei è in forse perché la vorrebbero come opinionista al GFVip anche se preferirebbe il programma di Carlo Conti“, ...

Advertising

StraNotizie : Davide Silvestri e un’altra ex vippona verso Tale e Quale Show - BITCHYFit : Davide Silvestri e un’altra ex vippona verso Tale e Quale Show - ParliamoDiNews : Jessica Selassiè, serata da Braci con Barù, Davide Silvestri e la fidanzata #GrandeFratelloVip #7giugno - Nazione_Sarzana : Ultimi giorni di sfida elettorale Gli appuntamenti con i candidati Davide Poli e Alessandro Silvestri - EvilEnzoPaolo : Sole riesce a battere chiunque in quel gioco ma non a battere DAVIDE SILVESTRI al televoto -