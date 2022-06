Cupra - UrbanRebel, Terramar e Tavascan: tre stili, un solo futuro - VIDEO (Di martedì 7 giugno 2022) La Cupra ha svelato la propria strategia all'evento "The Unstoppable Impulse", puntando tutto sull'elettrificazione e confermando l'arrivo, entro il 2025, di tre modelli inediti: le Terramar, Tavascan e UrbanRebel, mostrate per il momento come showcar. Il giovane marchio spagnolo del gruppo Volkswagen - capace già oggi di consegnare quasi 200 mila auto in un anno, persino più delle aspettative interne - ambisce ora al traguardo di mezzo milione di unità annue e, per farlo, punta su tre nuovi prodotti destinati ad affiancare quelli attuali, che saranno ulteriormente evoluti. La UrbanRebel. La nuova porta d'accesso al mondo Cupra sarà la UrbanRebel, che nel 2025 arriverà sul mercato con l'obiettivo di riscrivere il concetto di hatchback sportiva. Sarà sviluppata sulla ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 giugno 2022) Laha svelato la propria strategia all'evento "The Unstoppable Impulse", puntando tutto sull'elettrificazione e confermando l'arrivo, entro il 2025, di tre modelli inediti: le, mostrate per il momento come showcar. Il giovane marchio spagnolo del gruppo Volkswagen - capace già oggi di consegnare quasi 200 mila auto in un anno, persino più delle aspettative interne - ambisce ora al traguardo di mezzo milione di unità annue e, per farlo, punta su tre nuovi prodotti destinati ad affiancare quelli attuali, che saranno ulteriormente evoluti. La. La nuova porta d'accesso al mondosarà la, che nel 2025 arriverà sul mercato con l'obiettivo di riscrivere il concetto di hatchback sportiva. Sarà sviluppata sulla ...

Advertising

infoiteconomia : Cupra UrbanRebel, Terramar e Tavascan: uscita, dimensioni e motori - - infoiteconomia : Cupra UrbanRebel, piccola elettrica nel 2025, i SUV Terramar e Tavascan nel 2024 - infoiteconomia : Cupra UrbanRebel Concept: nel 2025 sarà realtà - infoiteconomia : Anteprima Cupra: Terramar, Tavascan e UrbanRebel le novità in arrivo - Motor1italia : ?? Look grintoso e carrozzeria da piccolo #SUV di 4 metri per la questa nuova auto elettrica, con interni ispirati a… -