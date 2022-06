Contaminazioni Digitali parte da Udine per indagare le “Realtà aumentate” (Di martedì 7 giugno 2022) Sarà dedicata alle “Realtà aumentate” la sesta edizione di “Contaminazioni Digitali”, festival urbano multimediale organizzato dall’associazione Quarantasettezeroquattro, e realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche parte della rete culturale Intersezioni. Udine, Monfalcone, Cividale, i luoghi della Grande guerra sul Carso, Turriaco e il suo parco dell’Isonzo, saranno esplorati e narrati attraverso performance teatrali frutto di residenze artistiche durante le quali registi, drammaturghi, attori e coreografi avranno indagato il territorio, facendo emergere ciò che non appare immediatamente visibile. SI parte DA Udine – Si comincerà il 10, 11 e 12 giugno nel capoluogo friulano, con “Piazza della ... Leggi su udine20 (Di martedì 7 giugno 2022) Sarà dedicata alle “” la sesta edizione di “”, festival urbano multimediale organizzato dall’associazione Quarantasettezeroquattro, e realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anchedella rete culturale Intersezioni., Monfalcone, Cividale, i luoghi della Grande guerra sul Carso, Turriaco e il suo parco dell’Isonzo, saranno esplorati e narrati attraverso performance teatrali frutto di residenze artistiche durante le quali registi, drammaturghi, attori e coreografi avranno indagato il territorio, facendo emergere ciò che non appare immediatamente visibile. SIDA– Si comincerà il 10, 11 e 12 giugno nel capoluogo friulano, con “Piazza della ...

