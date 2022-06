(Di martedì 7 giugno 2022) È statoun giovaneaccusato di essere ilche avrebbe commesso diverse aggressioni a più donne nei pressi di via Melchiorre, nella zona nord-est di. A suo carico, la gip Patrizia Nobile ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare per sei episodi di violenza sessuale ed è stato bloccato ieri sera, 6 giugno. Da diverse settimane, molte ragazze e donne avevano denunciato alla polizia di essere state avvicinate e poi molestate in quella zona, vicina alla stazione centrale del capoluogo lombardo. Le diverse segnalazioni e denunce avevano portato i cittadini ad attaccare diversiche avvertivano del potenzialee invitavano le vittime a denunciare. Il presunto...

Sbrn65 : RT @gabrillasarti2: I nostri giovani non sono protetti dal governo , anzi , continuano a importare stranieri e i TG impediti di informare s… - gabrillasarti2 : I nostri giovani non sono protetti dal governo , anzi , continuano a importare stranieri e i TG impediti di informa… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Rapine seriali con la pistola: Tre colpi nello stesso locale. Identificato grazie allo zaino che ha perso durante la f… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Rapine seriali con la pistola: Tre colpi nello stesso locale. Identificato grazie allo zaino che ha perso durante la f… - RaiTre : RT @chilhavistorai3: Rapine seriali con la pistola: Tre colpi nello stesso locale. Identificato grazie allo zaino che ha perso durante la f… -

Open

E' statoa Milano un presunto molestatore seriale che negli ultimi mesi avrebbe commesso vari abusi ... una perizia psichiatrica che ha accertato che ilè parzialmente incapace di ...Ilpakistano già in precedenza era domiciliato a Chiavari in provincia di Genova, ove ha fatto rientro subito dopo la riammissione dalla Francia, dove era statodue mesi prima per ... Arrestato un 25enne molestatore seriale: per lui in viale Gioia a Milano c’erano i cartelli «pericolo» L’accusa è di violenza sessuale. Il giovane è stato sottoposto a una perizia per verificare la sua capacità di intendere e di volere, si trova agli arresti domiciliari ...Ai domiciliari un 25enne: mesi di denunce e segnalazioni nella zona di via Melchiorre Gioia. Sei gli episodi di violenza sessuale contestati ...