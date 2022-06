Armi a Ucraina, Conte: “Kiev aiutata a sufficienza” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il M5S, collocandosi dal lato dell’Ucraina senza se e senza ma, ha subito detto che quel Paese andava sostenuto: adesso credo che l’Ucraina sia stata sostenuta a sufficienza, anche in termini di aiuti militari. L’Italia quello che doveva fare l’ha fatto. Ci sono altri Paesi, come Usa e Gran Bretagna, che stanno continuando a rifornire di Armi l’Ucraina. Noi, come Italia, dobbiamo concentrarci sulla capacità di dialogare. Dobbiamo essere la punta più avanzata della comunità internazionale per cercare di arrivare alla pace con la forza del dialogo politico”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Palermo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il M5S, collocandosi dal lato dell’senza se e senza ma, ha subito detto che quel Paese andava sostenuto: adesso credo che l’sia stata sostenuta a, anche in termini di aiuti militari. L’Italia quello che doveva fare l’ha fatto. Ci sono altri Paesi, come Usa e Gran Bretagna, che stanno continuando a rifornire dil’. Noi, come Italia, dobbiamo concentrarci sulla capacità di dialogare. Dobbiamo essere la punta più avanzata della comunità internazionale per cercare di arrivare alla pace con la forza del dialogo politico”. Così il leader del M5S Giuseppeparlando con i giornalisti a Palermo. L'articolo proviene da Italia Sera.

