Ag. Cragno: «Napoli? Le chiacchiere si fanno con tutti» (Di martedì 7 giugno 2022) Graziano Battistini, agente di Cragno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss riguardo al futuro del portiere del Cagliari Graziano Battistini, agente di Cragno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss riguardo al futuro del portiere del Cagliari. Le sue dichiarazioni: «Napoli? Le chiacchiere si fanno con tutti. Napoli è una grande piazza a cui tutti ambiscono. Sicuramente ci sarà da capire le dinamiche e valutare il da farsi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Graziano Battistini, agente di, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss riguardo al futuro del portiere del Cagliari Graziano Battistini, agente di, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss riguardo al futuro del portiere del Cagliari. Le sue dichiarazioni: «? Lesiconè una grande piazza a cuiambiscono. Sicuramente ci sarà da capire le dinamiche e valutare il da farsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

