Valeria Golino, la drammatica confessione sul triste tumore: “ha ricevuto la notizia..” (Di lunedì 6 giugno 2022) Valeria Golino ha rilasciato una confessione decisamente inaspettata. Le sue parole hanno letteralmente scioccato tutti per il dolore vissuto Valeria Golino è una delle attrici più talentuosa e di successo che il nostro stato ha imparato a conoscere. L’abbiamo vista recitare anche in un film in cui Silvio Soldini era regista, lavorando fianco a fianco con Riccardo Scamarcio. Un uomo che, un tempo, è stato la sua dolce metà. Ed è proprio per il suo ruolo in tale film che ha ricevuto la candidatura ai David di Donatello e al Globo D’oro. In seguito l’abbiamo vista in diverse altre produzioni tra cui Figlia mia, Seconda generazione, I villeggianti e Tedeschi. Insomma, la sua è una delle carriere più ricche che una donna possa mai sognare. Valeria ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 6 giugno 2022)ha rilasciato unadecisamente inaspettata. Le sue parole hanno letteralmente scioccato tutti per il dolore vissutoè una delle attrici più talentuosa e di successo che il nostro stato ha imparato a conoscere. L’abbiamo vista recitare anche in un film in cui Silvio Soldini era regista, lavorando fianco a fianco con Riccardo Scamarcio. Un uomo che, un tempo, è stato la sua dolce metà. Ed è proprio per il suo ruolo in tale film che hala candidatura ai David di Donatello e al Globo D’oro. In seguito l’abbiamo vista in diverse altre produzioni tra cui Figlia mia, Seconda generazione, I villeggianti e Tedeschi. Insomma, la sua è una delle carriere più ricche che una donna possa mai sognare....

ItalyAsiaModels : Casting per serie TV con la regia di Valeria Golino – Sicilia - CastingNewsPro : L’arte della Gioia, casting per ragazzi e ragazze dai 13 ai 20 anni per la nuova serie TV di Valeria Golino… - IMDBorg : @Grouchoromano Qualche anno fa ho accennato l’ipotesi a Valeria Golino. La sua reazione: “Io e Charlie vecchi e rin… - provinicasting : Casting ragazzo e ragazza per serie tv diretta da Valeria Golino ispirata a “L’arte della gioia” di Goliarda Sapien… - claire_thuaudet : RT @IF_Italia: LA #FRANCIA AL #CINEMA Esce oggi nelle sale italiane la coproduzione italo-francese MARCEL! di Jasmine Trinca con Alba Rohr… -