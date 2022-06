Un altro domani, il cast (Di lunedì 6 giugno 2022) Fate bene attenzione al cast principale di Un altro domani. La nuova soap opera spagnola in onda su Canale 5 a partire da lunedì 6 giugno 2022 alle 14:45, infatti, vede alcuni attori ed attrici che il pubblico italiano conosce già molto bene, avendo lavorato in altre produzioni spagnole andate in onda sulla nostra tv, ma anche in alcune serie italiane. E’ il caso della co-protagonista, Amparo Piñero: l’attrice ha interpretato Lola nella seconda e terza ed ultima stagione di Summertime, su Netflix. altro volto noto al pubblico italiano è Aída de la Cruz (che nella soap è Elena), vista ne Il Segreto nei panni di Candela. Da ricordare anche Iago García (interprete di Ventura), che in Italia non solo è noto per i ruoli di Don Olmo ne Il Segreto e di Justo in Una Vita, ma ha anche vinto Ballando con le stelle 2016. Ecco, ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 6 giugno 2022) Fate bene attenzione alprincipale di Un. La nuova soap opera spagnola in onda su Canale 5 a partire da lunedì 6 giugno 2022 alle 14:45, infatti, vede alcuni attori ed attrici che il pubblico italiano conosce già molto bene, avendo lavorato in altre produzioni spagnole andate in onda sulla nostra tv, ma anche in alcune serie italiane. E’ il caso della co-protagonista, Amparo Piñero: l’attrice ha interpretato Lola nella seconda e terza ed ultima stagione di Summertime, su Netflix.volto noto al pubblico italiano è Aída de la Cruz (che nella soap è Elena), vista ne Il Segreto nei panni di Candela. Da ricordare anche Iago García (interprete di Ventura), che in Italia non solo è noto per i ruoli di Don Olmo ne Il Segreto e di Justo in Una Vita, ma ha anche vinto Ballando con le stelle 2016. Ecco, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucciso un altro generale di Putin, si tratta di Roman Kutuzov #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - roberumen3 : il peso di cui mi sono liberata dal petto quando ho realizzato che sì, tutto è temporaneo che una giornata storta… - infoitcultura : Tutto pronto per Un Altro Domani, la nuova soap dell’estate di Canale 5 - lluccio6969 : RT @Serena41288893: Domani troverete questa foto completa video e molto altro su - goyourownwayx : @patatinaikos *insert sticker i don't need sex because unimi fucks me everyday* (comunque mi hanno detto che sono… -