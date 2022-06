Strage in una chiesa, il commando spara senza pietà: tra le vittime i bambini (Di lunedì 6 giugno 2022) Strage nella domenica di Pentecoste. Una folle sparatoria ha disseminato molte vittime tra i fedeli accorsi per la celebrazioni domenicale. Le stragi nel mondo cattolico non hanno pace. E’ notizia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 6 giugno 2022)nella domenica di Pentecoste. Una folletoria ha disseminato moltetra i fedeli accorsi per la celebrazioni domenicale. Le stragi nel mondo cattolico non hanno pace. E’ notizia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Rapito il prete #nigeria… - ADM_assdemxmi : RT @MarinaSereni: Orrore per l’attacco alla Chiesa cattolica di #Owo in #Nigeria. Ancora una strage di persone innocenti, ancora vittime tr… - Occe64 : RT @AntonellaNapoli: Intere famiglie sterminate, uccisi anche bambini di pochi mesi. Ma questo ennesimo massacro non interessa quasi a ness… -