Sera di paura: la baby gang prima aggredisce e poi rapina dei monopattini due amici 14enni (Di lunedì 6 giugno 2022) PESARO - Aggrediti, scaraventati a terra e rapinati dei loro monopattini. Le vittime sono due ragazzini, due amici, di 14 anni. I rapinatori non sarebbero molto più grandi. La polizia è impegnata nel ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 6 giugno 2022) PESARO - Aggrediti, scaraventati a terra eti dei loro. Le vittime sono due ragazzini, due, di 14 anni. Itori non sarebbero molto più grandi. La polizia è impegnata nel ...

Advertising

Balu875651831 : RT @Lella36160417: @ninabecks1 Per un estere intera qualche anno fa ne ho avuto uno che ogni sera veniva in camera mia e passava la notte s… - PadreCesare : ieri sera è venuta a mancare la mia gatta di 11 anni, sto provando un dolore mai sentito così tanto in vita mia, e… - Enchanted_24 : Il problema è che le sensazioni di @Makomokoshh e la sua verità le avete ignorate e l'avete diffamata a prescindere… - _irisiemma_ : irene questa sera la faccia te la strapperei via così faresti paura al mondo ma resteresti sempre mia - iamaghostsorry : ho sempre avuto paura dei fuochi d’artificio, mi sembravano colori infidi sprigionati da un rumore assordante. Ma a… -