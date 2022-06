Sampdoria, CdA: Delineate le linee guida per la prossima stagione. Giampaolo resta (Di lunedì 6 giugno 2022) Quest’oggi si è tenuto un incontro tra Marco Giampaolo e il consigliere d’d’amministrazione della Sampdoria, Antonio Romei, per definire i preparativi in vista della prossima stagione. In collegamento anche il Presidente, Marco Lanna, e gli altri membri del CdA: Alberto Bosco e Gianni Panconi. Al termine della riunione si è giunti alla conferma del tecnico e, degli aspetti maggiormente organizzativi, il programma del ritiro estivo e la necessità di giusti interlocutori tra allenatore e dirigenza. Infine si è discusso di questioni strategiche come le linee guida per il mercato, in cui sarà necessario tenere d’occhio le esigenze economiche della società. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Quest’oggi si è tenuto un incontro tra Marcoe il consigliere d’d’amministrazione della, Antonio Romei, per definire i preparativi in vista della. In collegamento anche il Presidente, Marco Lanna, e gli altri membri del CdA: Alberto Bosco e Gianni Panconi. Al termine della riunione si è giunti alla conferma del tecnico e, degli aspetti maggiormente organizzativi, il programma del ritiro estivo e la necessità di giusti interlocutori tra allenatore e dirigenza. Infine si è discusso di questioni strategiche come leper il mercato, in cui sarà necessario tenere d’occhio le esigenze economiche della società. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Sampdoria, CdA: Delineate le linee guida per la prossima stagione. #Giampaolo resta - calciomercato_m : SAMPDORIA - Incontro tra Giampaolo e il CdA per le nuove strategie di mercato - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Incontro tra Giampaolo e il CdA per le nuove strategie di mercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Incontro tra Giampaolo e il CdA per le nuove strategie di mercato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Incontro tra Giampaolo e il CdA per le nuove strategie di mercato -