Ryanair, piloti e assistenti in sciopero l’8 giugno: «Tagli di stipendi, equipaggi senza acqua né cibo» (Di lunedì 6 giugno 2022) Per il prossimo 8 giugno i sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti hanno indetto quattro ore di sciopero a cui aderiranno le compagnie aeree Ryanair, Malta Air e la società CrewLink. Tra le ragioni della protesta il mancato adeguato ai minimi salariali, gli stipendi Tagliati, la malattia non pagata e interi equipaggi senza cibo né acqua. «Mercoledì prossimo, 8 giugno, confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 10 alle 14, di piloti ed assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink», hanno annunciato le sigle in una nota comune diffusa poche ore fa. La decisione arriva anche per l’impossibilità denunciata dagli ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Per il prossimo 8i sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti hanno indetto quattro ore dia cui aderiranno le compagnie aeree, Malta Air e la società CrewLink. Tra le ragioni della protesta il mancato adeguato ai minimi salariali, gliati, la malattia non pagata e interiné. «Mercoledì prossimo, 8, confermato lonazionale di 4 ore, dalle 10 alle 14, dieddi volo della compagnia aerea, Malta Air e della società CrewLink», hanno annunciato le sigle in una nota comune diffusa poche ore fa. La decisione arriva anche per l’impossibilità denunciata dagli ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Ryanair, confermato sciopero 8 giugno per piloti e assistenti volo - zazoomblog : Ryanair resta a terra: confermato per l’8 giugno lo sciopero di piloti e assistenti volo - #Ryanair #resta #terra:… - zazoomblog : Ryanair resta a terra: confermato per l’8 giugno lo sciopero di piloti e assistenti volo - #Ryanair #resta #terra:… - infoiteconomia : Ryanair resta a terra: confermato per l'8 giugno lo sciopero di piloti e assistenti volo - PaeseRoma : Ryanair, confermato sciopero 8 giugno per piloti e assistenti volo -