Questa volta è ufficiale: Barbara D’Urso ha rinnovato per un altro anno con Mediaset (Di lunedì 6 giugno 2022) . Dunque la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo al momento è l’impegno previsto per Barbara. La Pupa e il secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alto. E ‘Live non è la D’Urso’ non tornerà. Dunque da settembre Barbara sarà nuovamente padrona di casa di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso aveva il contratto in scadenza a dicembre 2022. Nei mesi scorsi, la presentatrice napoletana aveva più volte spiegato che con Mediaset c’era piena sintonia e un addio, nonostante il vociferare, non era un’opzione. Ora arriva la notizia del rinnovo che altro non fa che confermare ciò che è andata sostenendo Barbara nell’ultimo periodo: il divorzio con il Biscione ‘non s’ha da fare’. L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) . Dunque la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo al momento è l’impegno previsto per. La Pupa e il secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alto. E ‘Live non è la’ non tornerà. Dunque da settembresarà nuovamente padrona di casa di Pomeriggio Cinqueaveva il contratto in scadenza a dicembre 2022. Nei mesi scorsi, la presentatrice napoletana aveva più volte spiegato che conc’era piena sintonia e un addio, nonostante il vociferare, non era un’opzione. Ora arriva la notizia del rinnovo chenon fa che confermare ciò che è andata sostenendonell’ultimo periodo: il divorzio con il Biscione ‘non s’ha da fare’. L'articolo proviene da ...

