Nuovo stadio Inter e Milan, Fontana: 'Sindaco di Sesto pronto a via libera immediato se i club decidessero' (Di lunedì 6 giugno 2022) Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è tornato a parlare del Nuovo stadio di Inter e Milan e della possibilità... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Attilio, presidente della Regione Lombardia, è tornato a parlare deldie della possibilità...

Advertising

matteosalvinimi : Dopo anni e soldi persi per colpa dei ritardi di Sala e della sinistra che governa Milano, spero che la nuova propr… - tvdellosport : Vi aspettiamo alle 23 a Sportitaliamercato?? ?? Il nuovo Milan, dallo stadio alla strategia per un mercato top ?? Le… - Gazzetta_it : Il sindaco di Sesto: 'Vi racconto la visita di Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo stadio del #Milan' - sportli26181512 : Nuovo stadio Inter e Milan, Fontana: 'Sindaco di Sesto pronto a via libera immediato se i club decidessero': Attili… - calciomercatopp : Nuovo stadio Inter e Milan, Fontana: 'Sindaco di Sesto pronto a via libera immediato se i club decidessero' -