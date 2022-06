Non è l’Arena, è propaganda! Ma il giornalismo italiano non muore di solo Giletti (Di lunedì 6 giugno 2022) È vero, Massimo Giletti l’ha fatta grossa. Spostare una trasmissione italiana a Mosca per montare un teatrino che alimentasse l’ego del conduttore era già una pessima idea che non aveva nulla a che vedere con il giornalismo ma sfociare così prepotentemente nel grottesco è un circo degli orrori che ci insegna molte cose. Giletti A MOSCA Prima c’è stato il siparietto tra il giornalista (ora inventatosi inviato di guerra) e la portavoce di Lavrov, Zakharova, che è riuscita a metterlo all’angolo come accade a tutti gli esperti di geopolitica spuntati nelle ultime settimane (prima erano virologi, prima ancora erano allenatori di calcio) che scambiano il tifo per spessore professionale: “Mi sembra uno arrivato sul pianeta Terra da una settimana”, dice la portavoce del ministro degli Esteri russo a un Giletti emaciato che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) È vero, Massimol’ha fatta grossa. Spostare una trasmissione italiana a Mosca per montare un teatrino che alimentasse l’ego del conduttore era già una pessima idea che non aveva nulla a che vedere con ilma sfociare così prepotentemente nel grottesco è un circo degli orrori che ci insegna molte cose.A MOSCA Prima c’è stato il siparietto tra il giornalista (ora inventatosi inviato di guerra) e la portavoce di Lavrov, Zakharova, che è riuscita a metterlo all’angolo come accade a tutti gli esperti di geopolitica spuntati nelle ultime settimane (prima erano virologi, prima ancora erano allenatori di calcio) che scambiano il tifo per spessore professionale: “Mi sembra uno arrivato sul pianeta Terra da una settimana”, dice la portavoce del ministro degli Esteri russo a unemaciato che ...

