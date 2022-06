NASCAR Cup Series | Gateway | Logano batte Ky Busch e conquista St Louis

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 giugno 2022) Joeyvince un lunghissimo duello contro Kylela prova delMotorsport Park dellaCup. Seconda gioia dell’anno per il portacolori di Penske, protagonista di tutto il fine settimana in quel di St.. Chase Briscoe ha dominato la prima parte della corsa. Il #14 di Haas è stato tradito da una foratura a 16 passaggi dal termine della Stage 1, un problema che ha permesso ad Austin Cindric (Penske #2) di prendere il comando delle operazioni davanti a Ryan Blaney (Penske #12). I due alfieri del ‘Capitano’ hanno gestito la bandiera verde seguente con il vincitore della Daytona 500 2022 che ha lasciato spazio al teammate dopo aver messo in bacheca il primo segmento della gara. I due hanno dovuto vedersela con Kyle ...