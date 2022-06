Multe: e' giungla per costi di accertamento e notifica (Di lunedì 6 giugno 2022) Una situazione evidenziata in una recente audizione dell'Antitrust in Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei diritti di utenti e consumatori e sulla quale il presidente della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Una situazione evidenziata in una recente audizione dell'Antitrust in Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei diritti di utenti e consumatori e sulla quale il presidente della ...

Advertising

sole24ore : Multe, è giungla per i costi di accertamento. Antitrust in Parlamento: spesso enti locali perpetrano abusi… - ShootersykEku : Non sono abusi,ma ladri mafiosi legalizzati.Quando un cittadino vince un ricorso,deve pagare chi ha fatto la multa… - CuiProdest_67 : RT @charliecarla: 'L'Antitrust: «Abusi sui costi delle multe». I Comuni non rendicontano le multe (3 miliardi l'anno) come previsto dalla l… - figliodijack : RT @charliecarla: 'L'Antitrust: «Abusi sui costi delle multe». I Comuni non rendicontano le multe (3 miliardi l'anno) come previsto dalla l… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Multe, è una giungla per i costi di accertamento e la notifica #ANSA -