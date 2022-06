Molestie sessuali treno Gardaland, 10 vittime e 30 sospettati: cos’è successo (Di lunedì 6 giugno 2022) Molestie sessuali treno Gardaland, individuate circa 10 vittime e 30 sospettati: cos’è successo durante la corsa Verona-Milano. Nel pomeriggio di giovedì 2 giugno, intorno alle ore 17:00, un gruppo di ragazze (tre di Milano e due di Padova) sono salite a bordo del treno partito da Peschiera del Garda, in provincia di Verona, per raggiungere il capoluogo lombardo, dopo aver trascorso la giornata a Gardaland. Durante il viaggio, le ragazze hanno subito Molestie sessuali da parte di un gruppo di giovani che sono stati descritti come “nordafricani”. Gli aggressori avrebbero insultato le ragazze, tutte di età comprese tra i 16 e i 17 anni, e avrebbero cercato di palpeggiarle nelle parti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022), individuate circa 10e 30durante la corsa Verona-Milano. Nel pomeriggio di giovedì 2 giugno, intorno alle ore 17:00, un gruppo di ragazze (tre di Milano e due di Padova) sono salite a bordo delpartito da Peschiera del Garda, in provincia di Verona, per raggiungere il capoluogo lombardo, dopo aver trascorso la giornata a. Durante il viaggio, le ragazze hanno subitoda parte di un gruppo di giovani che sono stati descritti come “nordafricani”. Gli aggressori avrebbero insultato le ragazze, tutte di età comprese tra i 16 e i 17 anni, e avrebbero cercato di palpeggiarle nelle parti ...

