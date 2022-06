Metaverso, Apple punta sui registi di Hollywood (Di lunedì 6 giugno 2022) Non si ferma un istante la competizione per il Metaverso ed emerge che Apple vuole reclutare registi di Hollywood. Obiettivo: produrre contenuti d’autore per il visore a realtà aumentata e virtuale. Il primo che Apple vorrebbe reclutare a questo scopo sarebbe Jon Favreau che tra le altre cose ha diretto Iron Man con Robert Downey Jr. L’indiscrezione arriva dal New York Times. Secondo la testata, il dispositivo della Mela arriverà il prossimo anno. Vale a dire quasi quasi 15 anni dopo la rivoluzione dell’iPhone. La big tech di Cupertino starebbe quindi arruolando registi di calibro per sviluppare contenuti video. Il tutto per un visore che dovrebbe portare Apple nel settore della realtà mista, il Metaverso, appunto. Parliamo del ‘terreno’ digitale del ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 giugno 2022) Non si ferma un istante la competizione per iled emerge chevuole reclutaredi. Obiettivo: produrre contenuti d’autore per il visore a realtà aumentata e virtuale. Il primo chevorrebbe reclutare a questo scopo sarebbe Jon Favreau che tra le altre cose ha diretto Iron Man con Robert Downey Jr. L’indiscrezione arriva dal New York Times. Secondo la testata, il dispositivo della Mela arriverà il prossimo anno. Vale a dire quasi quasi 15 anni dopo la rivoluzione dell’iPhone. La big tech di Cupertino starebbe quindi arruolandodi calibro per sviluppare contenuti video. Il tutto per un visore che dovrebbe portarenel settore della realtà mista, il, appunto. Parliamo del ‘terreno’ digitale del ...

