Maturità 2022, cosa cambia? Tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Costarelli (ANP) LIVE Martedì 7 giugno alle 14:30

Manca davvero poco all'esame di Stato 2022. Per oltre 500mila studenti si avvicinano le prove. A differenza degli ultimi due anni, quando l'esame di Stato è stato rivisto in una versione più "light" a causa dell'emergenza coronavirus, quest'anno si torna alla versione pre-Covid.

