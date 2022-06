Massimo Giletti | parla Myrta Merlino | “Ha avuto un piccolo malore | l’ironia sui social è di cattivo gusto… Chi vuol capire capisca”

Advertising

stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - matteosalvinimi : Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. - rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - marino29b : RT @rusembitaly: ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al programma tel… - maurocardone61 : RT @matteosalvinimi: Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. -

Myrta Merlino è tornata a parlare del malore subito ieri dadurante la diretta della puntata de Non è l'Arena dalla Piazza Rossa in Mosca . La conduttrice di La7 ha accompagnato il collega durante la diretta, e stamane, aprendo la puntata de L'...Citato anche Alberto Fazolo , economista e giornalista pubblicista che ha combattuto per due anni accanto ai filorussi in Donbass, spesso ospite disu La7: è accusato di aver ...La trasferta russa del programma di La7 ha sacrificato l'informazione per l'esibiziosimo, trasformando il tentativo in una brutta pagina di televisione ...Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi ha commentato lo show di Massimo Giletti a Mosca con un post su Facebook.