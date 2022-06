Lussemburgo-Italia, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2023 (Di lunedì 6 giugno 2022) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Lussemburgo-Italia, match delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Trasferta assolutamente abbordabile per gli azzurrini, che vogliono vincere e se possibile farlo con ampio scarto per rinsaldare la leadership di questo raggruppamento di qualificazione. Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 6 giugno, chi riuscirà ad avere la meglio? Lussemburgo-Italia U21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ile isulla Rai di, match delleagli21. Trasferta assolutamente abbordabile per gli azzurrini, che vogliono vincere e se possibile farlo con ampio scarto per rinsaldare la leadership di questo raggruppamento di qualificazione. Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 6 giugno, chi riuscirà ad avere la meglio?U21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra. SportFace.

