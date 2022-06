Luca Daffrè è attratto da una naufraga dell’Isola dei Famosi: ecco chi è (Di lunedì 6 giugno 2022) In questi giorni, Luca Daffrè si è lasciato andare a delle confessioni all’Isola dei Famosi 2022. Il ragazzo, infatti, ha deciso di sbottonarsi un po’ di più e di rivelare se sia attratto da qualche compagna d’avventura oppure no. Il modello, allora, senza peli sulla lingua ha fatto i nomi di due ragazze. Della prima era attratto prima di cominciare questa esperienza in quanto rispecchia molto i suoi canoni estetici. Della seconda, invece, ha ammesso di averla rivalutata strada facendo. Vediamo, dunque, di chi si tratta. ecco da chi è attratto Luca Daffrè all’Isola dei Famosi Luca Daffrè si è lasciato andare a delle confessioni nel corso di questo fine settimana appena trascorso ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) In questi giorni,si è lasciato andare a delle confessioni all’Isola dei2022. Il ragazzo, infatti, ha deciso di sbottonarsi un po’ di più e di rivelare se siada qualche compagna d’avventura oppure no. Il modello, allora, senza peli sulla lingua ha fatto i nomi di due ragazze. Della prima eraprima di cominciare questa esperienza in quanto rispecchia molto i suoi canoni estetici. Della seconda, invece, ha ammesso di averla rivalutata strada facendo. Vediamo, dunque, di chi si tratta.da chi èall’Isola deisi è lasciato andare a delle confessioni nel corso di questo fine settimana appena trascorso ...

